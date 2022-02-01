Вильфанд рассказал, какая погода будет в марте и когда придет весенняя погода в столицу

Вильфанд рассказал, какими будут весна и лето в 2022 году

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал москвичей не ждать весны 1 марта, поскольку этот месяц считается зимним для столицы. Он напомнил, что Москва расположена в 55–56-й параллели Северного полушария Земли.

"Никогда 1 марта календарная весна не начиналась теплой погодой. Наоборот, ранее была еще более прохладная погода. Весенняя погода в наших краях начинается в лучших случаях с середины апреля, когда температура подбирается к отметке +13...+15 градусов, по крайней мере можно ходить без куртки, пиджаков. Это признак весны", – рассказал синоптик в эфире телеканала Москва 24.

Ранее Вильфанд заявил, что снежный покров в столице начнет сходить ко второй декаде апреля. Он также рассказал, что циклоны "Мария" и "Надя", которые принесли в столицу снегопады, были названы женскими именами Свободным университетом Берлина, который принял решение, что в течение нечетных лет циклоны носят мужские наименования, а антициклоны – женские, а в четные годы – наоборот.

По словам синоптиков Метеобюро Москвы, сугробы в городе достигли рекордных размеров для нынешней зимы и вдвое превысили среднеклиматическую норму для начала февраля. Так, высота снежного покрова в столице за сутки увеличилась с 47 до 49 сантиметров.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отмечал, что к ликвидации последствий снегопада в Москве привлечены 12,5 тысячи единиц техники. Коммунальщики держат под особым контролем пешеходные зоны, тротуары, остановки общественного транспорта, станций метро и МЦК.

