Москвичам пообещали передышку в снегопадах в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура по сезону и передышка в снегопадах ожидается в Москве в выходные дни. Об этом РИА Новости рассказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

В субботу и воскресенье, 5 и 6 февраля, в столице ожидается облачная погода с прояснениями. В ночь на субботу пойдет слабый снег, который незначительно усилится днем.

"Ночь на 5 февраля в городе будет достаточно морозной, минимальная температура – порядка -10…-12 градусов, по области – до -14. Дневная температура – -6…-8 градусов, по области – -5…-10", – рассказала Позднякова.

Она отметила, что в воскресенье снег усилится, а температура останется на прежнем уровне. Наиболее интенсивные осадки ожидаются днем 6 и 7 февраля.

"В целом, я считаю, погода довольно комфортная, потому что будет без ветра, без особого снега", – добавила Позднякова.

В пресс-службе городского хозяйства Москвы отметили, что непрерывно мониторят состояние дорог и улиц.

"На улицах работает спецтехника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения", – говорится в сообщении.

Кроме того, продолжаются погрузка и вывоз снега.

При этом Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 12:00 3 февраля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал москвичей не ждать весны 1 марта, поскольку этот месяц считается зимним для столицы. Он напомнил, что Москва расположена в 55–56-й параллели Северного полушария Земли.

