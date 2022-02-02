Москвичам пообещали передышку в снегопадах в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Температура по сезону и передышка в снегопадах ожидается в Москве в выходные дни. Об этом РИА Новости рассказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.
В субботу и воскресенье, 5 и 6 февраля, в столице ожидается облачная погода с прояснениями. В ночь на субботу пойдет слабый снег, который незначительно усилится днем.
"Ночь на 5 февраля в городе будет достаточно морозной, минимальная температура – порядка -10…-12 градусов, по области – до -14. Дневная температура – -6…-8 градусов, по области – -5…-10", – рассказала Позднякова.
Она отметила, что в воскресенье снег усилится, а температура останется на прежнем уровне. Наиболее интенсивные осадки ожидаются днем 6 и 7 февраля.
"В целом, я считаю, погода довольно комфортная, потому что будет без ветра, без особого снега", – добавила Позднякова.
В пресс-службе городского хозяйства Москвы отметили, что непрерывно мониторят состояние дорог и улиц.
"На улицах работает спецтехника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения", – говорится в сообщении.
Кроме того, продолжаются погрузка и вывоз снега.
При этом Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 12:00 3 февраля.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал москвичей не ждать весны 1 марта, поскольку этот месяц считается зимним для столицы. Он напомнил, что Москва расположена в 55–56-й параллели Северного полушария Земли.
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