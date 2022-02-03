Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Похолодание до -10 градусов ожидается в Москве к концу недели. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РФ.
"Во второй половине недели в глубь региона начнут поступать более холодные воздушные массы, температура будет понижаться", – рассказал синоптик Михаил Милославский.
По его словам, в пятницу, 4 февраля, в городе будет -5 градусов, а в субботу, 5 февраля, столбики термометров опустятся уже до -10 градусов. При этом синоптик подчеркнул, что из-за высокой влажности температура будет ощущаться гораздо ниже.
В субботу осадков не ожидается, а в воскресенье пойдет снег, подчеркнул метеоролог.
Ранее сообщалось, что 3 февраля в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет слабый снег.
Максимальная температура воздуха в Москве составит -4...-6 градусов, в Подмосковье – -3...-8 градусов. Ветер ожидается юго-восточного направления с порывами до восьми метров в секунду.
В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: