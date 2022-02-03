Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Похолодание до -10 градусов ожидается в Москве к концу недели. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РФ.

"Во второй половине недели в глубь региона начнут поступать более холодные воздушные массы, температура будет понижаться", – рассказал синоптик Михаил Милославский.

По его словам, в пятницу, 4 февраля, в городе будет -5 градусов, а в субботу, 5 февраля, столбики термометров опустятся уже до -10 градусов. При этом синоптик подчеркнул, что из-за высокой влажности температура будет ощущаться гораздо ниже.

В субботу осадков не ожидается, а в воскресенье пойдет снег, подчеркнул метеоролог.

Ранее сообщалось, что 3 февраля в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет слабый снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит -4...-6 градусов, в Подмосковье – -3...-8 градусов. Ветер ожидается юго-восточного направления с порывами до восьми метров в секунду.

