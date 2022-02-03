Вильфанд спрогнозировал весеннюю погоду в Москве на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице с понедельника, 7 февраля, ожидается очень теплая погода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"С понедельника опять начинается весенняя погода. И это надолго, как минимум до середины следующей недели. До среды-четверга очень теплая погода", – рассказал синоптик.

Согласно данным Гидрометцентра, 7 и 8 февраля в Москве дневная температура окажется в диапазоне 5 градусов мороза – 0 градусов, 9 февраля – от минус 1 градуса до 4 градусов тепла.

Ранее о похолодании в Москве до -10 градусов к концу недели рассказали в Гидрометцентре РФ. По словам синоптика Михаила Милославского, в пятницу, 4 февраля, в городе будет минус 5 градусов, а в субботу столбики термометров опустятся еще ниже. При этом он подчеркнул, что из-за высокой влажности температура будет ощущаться гораздо холоднее.

