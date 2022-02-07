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В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Москве в конце недели

"Переход через ноль": в Москву в конце недели придет похолодание
общество погода эксклюзив

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал Москве 24, что на смену аномально теплой погоде в столицу придет небольшое похолодание в конце недели.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей Центральной России о приходе циклона "Роксана", который принесет на текущей неделе потепление и осадки. По прогнозам метеоролога, среднесуточная температура воздуха окажется на 7–9 градусов выше климатической нормы. Данные показатели соответствуют середине марта, добавил специалист.

По словам Голубева, активная циклоническая деятельность в Центральной России будет сохраняться практически всю неделю. В Московском регионе и близлежащих областях установится аномально теплая погода. Немного похолодает лишь в воскресенье, 13 февраля, говорит синоптик.

В воскресенье ожидается переход устойчивой температуры через ноль в сторону отрицательных значений.
Александр Голубев
начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России

Самым теплым днем на неделе окажется вторник, 8 февраля, продолжает метеоролог. В дневные часы ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха будет составлять +1...+3 градуса, уточняет эксперт. Ночью прогнозируется снег, столбики термометров покажут 0...-2 в Москве, по области ожидается от -4 до +1 градуса, добавляет специалист.

"В среду, 9 февраля, будет облачно. Ожидается небольшой мокрый снег. Температура ночью в Москве опустится до -1…-3. По области прогнозируется 0…-5. Днем в Москве будет -1…+1. По области ожидается -4…+1. Ветер западный – 5–10 метров секунду, гололедица", – говорит Голубев.

В четверг и пятницу столбики термометра покажут примерно те же значения, что и в среду, рассказывает синоптик. "Прогнозируется снег, мокрый снег. Температура слабоотрицательная. Ночью будет -1...-3. Днем ожидается +1...-1. Такая температура сохранится до субботы", – поясняет метеоролог.

Ранее сообщалось, что в Москве сугробы достигли рекордных размеров для нынешней зимы, превысив среднеклиматическую норму для начала февраля в два раза. Кроме того, по прогнозам синоптиков, в этом месяце горожан ожидает аномально низкое атмосферное давление.

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