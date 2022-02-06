Приложение "Московский транспорт" стало призером международной премии

16:19
Фото: Дептранс Москвы
Приложение "Московский транспорт" стало призером премии Международного союза общественного транспорта UITP Awards 2022 в номинации "Мультимодальная интеграция". Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Соответствующие награды вручают за развитие общественного транспорта. Благодаря приложению "Московский транспорт" можно строить мультимодальные маршруты, отслеживать прибытие транспорта или заказывать автобус по требованию.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что по поручению Сергея Собянина продолжают развиваться цифровые сервисы, которые делают поездки москвичей проще и удобнее.
"В 2021 году на базе приложения «Московский транспорт» мы первыми в России запустили сервис заказа автобуса по требованию "По пути". Мы вложили в этот проект много усилий для того, чтобы он улучшил транспортную доступность жителей в самом быстрорастущем округе. Это и отметили эксперты, вручив нам одну из самых престижных транспортных премий", – отметил Ликсутов.
Ранее Собянин объявил, что с 2010 года очереди в кассы Московского метрополитена в час пик значительно сократились. По данным Департамента транспорта Москвы, уже в 2021 году в самое загруженное время на покупку билета уходило 1,6 минуты вместо 20 в прошлые годы. В распоряжении пассажиров также аппараты и терминалы по продаже проездных.
На всех станциях метро заработала система оплаты Face Pay
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: