Приложение "Московский транспорт" стало призером международной премии

Фото: Дептранс Москвы

Приложение "Московский транспорт" стало призером премии Международного союза общественного транспорта UITP Awards 2022 в номинации "Мультимодальная интеграция". Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Соответствующие награды вручают за развитие общественного транспорта. Благодаря приложению "Московский транспорт" можно строить мультимодальные маршруты, отслеживать прибытие транспорта или заказывать автобус по требованию.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что по поручению Сергея Собянина продолжают развиваться цифровые сервисы, которые делают поездки москвичей проще и удобнее.

"В 2021 году на базе приложения «Московский транспорт» мы первыми в России запустили сервис заказа автобуса по требованию "По пути". Мы вложили в этот проект много усилий для того, чтобы он улучшил транспортную доступность жителей в самом быстрорастущем округе. Это и отметили эксперты, вручив нам одну из самых престижных транспортных премий", – отметил Ликсутов.

Ранее Собянин объявил, что с 2010 года очереди в кассы Московского метрополитена в час пик значительно сократились. По данным Департамента транспорта Москвы, уже в 2021 году в самое загруженное время на покупку билета уходило 1,6 минуты вместо 20 в прошлые годы. В распоряжении пассажиров также аппараты и терминалы по продаже проездных.

