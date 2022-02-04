В Дептрансе напомнили о запрете перевозить животных после проезда альпака в метро

Фото: телеграм-канал "ЧП / Москва"
Согласно правилам перевозки, животное должно находиться в общественном транспорте в переноске или клетке. При этом багаж не должен превышать 150 сантиметров по сумме длины, ширины и высоты. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Накануне сотрудница службы безопасности пропустила альпака с его владельцем в метро. В ведомстве подчеркнули, что перевозить таких животных в метро нельзя.
"Если бы что-то пошло не так, альпака могла не только пострадать сама, но и нанести вред другим пассажирам или остановить движение поездов. Пожалуйста, пожалейте животных, ведь им может быть страшно", – говорится в сообщении.
Ранее пассажиры московского метро встретили альпака в вагоне поезда. Некоторые успели погладить животное. Хозяйка и ее питомец вышли на станции "Краснопресненская".
Пассажиры московского метро встретили альпака в вагоне поезда
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