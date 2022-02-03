Хозяйка "самого грустного кота в мире" рассказала его историю

18:09
Фото: instagram.com/pawsomepetsofficial
Жительница Сан-Паулу Лариса Ямагучи рассказала историю своего необычного кота с "грустным лицом". В беседе с изданием Daily Mail она объяснила, что виной тому – редкое кожное заболевание.
По словам Ямагучи, речь идет о синдроме Элерса-Данлоса. При этом состоянии в коже недостаточно коллагена, что приводит к ее эластичности и хрупкости. Обвисшие складки и придают животному печальный вид.
Лариса Ямагучи рассказала, что приютила питомца в 2016 году. Женщина рассказала, что увидела у него другое лицо и предположила наличие генетической болезни. Впоследствии она потратила на лечение кота порядка 800 фунтов стерлингов, но ничего не помогало.
Хозяйка животного отметила, что его постоянно беспокоит зуд, но она уже умеет ухаживать за ним. Соседями "грустного кота" по дому стали три кошки, он ведет спокойную и счастливую жизнь.
"Люди говорят, что он все время выглядит грустным. Некоторые люди шокированы или напуганы, некоторые влюбляются в него с первого взгляда, а другие смеются над ним..." – рассказала Ямагучи.
Женщина в настоящий момент ведет в соцсетях аккаунты про своего кота. В публикациях она рассказывает о синдроме Элерса-Данлоса и помогает людям, которые столкнулись с данным заболеванием.
Осенью 2021 года широкую популярность приобрел украинский кот Степан. Его хозяева вели аккаунт в TikTok, где публиковали ролики с необычным грустно-апатичным выражением на морде животного. Публикацию с питомцем даже репостила певица Бритни Спирс.
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