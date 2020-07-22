В Анапе кота застали за кражей денег из кассы бара

Кот воровал деньги из кассы в одном из баров Анапы

В одном из баров Анапы поймали необычного вора – кота. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Выяснилось, что питомец дважды крал деньги из кассы приютившего его заведения. Выявить "злоумышленника" удалось только благодаря записям с видеокамеры.

На кадрах видно, как животное несет в зубах пачку купюр.

Теперь сотрудники бара планируют закрывать кассу, чтобы пресечь дальнейшие "преступления" кота.

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