Московским студентам предложат работу на столичных предприятиях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В столице в рамках недели "Моспром studweek" 18 декабря состоится день карьеры для учащихся технических вузов города. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства города.
Во время коуч-сессий эксперты расскажут о секретах самопрезентации и правилах ведения переговоров с работодателями. Все эти знания студенты смогут применить в ходе быстрых собеседований с представителями промышленных предприятий Москвы. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте и заполнить анкету-резюме. Там можно также узнать о вакансиях, которые предлагают городские предприятия.
"Столичным заводам и фабрикам всегда нужны молодые и перспективные специалисты. В мероприятии примут участие около 30 предприятий, в их числе –
производители кабелей, лекарств, электротехнического оборудования, лифтов и другие. По итогам собеседований представители предприятий отберут лучших кандидатов для дальнейшего трудоустройства или прохождения стажировки", – сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
Ранее московским студентам рассказали о преимуществах и перспективах трудоустройства в ретейле. Для студентов также провели бизнес-игру. А заинтересовавшимся слушателям предложили актуальные вакансии.
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