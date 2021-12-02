Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московским студентам рассказали о преимуществах и перспективах трудоустройства в ретейле. Совместное мероприятие для обучающихся столичных вузов организовали комитет общественных связей и молодежной политики Москвы и "Пятерочка".

Для студентов также провели бизнес-игру. А заинтересовавшимся слушателям предложили актуальные вакансии.

Это первое мероприятие по содействию трудоустройству молодежи в торговую сеть, проведенное в рамках соглашения о сотрудничестве между X5 Group и столичным комитетом молодежной политики.

Ранее ретейлеры выяснили, с какими трудностями сталкиваются пожилые покупатели в магазинах. Торговая сеть "Пятерочка" провела исследование клиентского опыта с помощью костюма эмпатии GERT. За действиями участников эксперимента следили наблюдатели, фиксирующие возникающие проблемы и неудобства.