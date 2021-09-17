Порядка 30% одиннадцатиклассников выбирают рабочие профессии – опрос

12:29
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что порядка 30% выпускников российских школ выбирают рабочие профессии. Об этом она рассказала на встрече с участниками национальной сборной WorldSkills Russia.
"После 11-го класса порядка 30% тоже выбирают рабочие профессии. Это очень хорошо, потому что мы видим, что это востребованно, это совершенно другой взгляд на рабочие профессии. Это более подготовленные молодые люди и девушки, которые хотят трудиться в данном направлении", – приводит ТАСС слова Голиковой.
Она также отметила, что многие выпускники не только идут работать в крупные компании, но и занимаются самозанятостью.
Кроме того, Голикова сообщила, что порядка 60% выпускников 9-х классов выбирают среднее специальное образование. Этому способствует движение WorldSkills, считает вице-премьер.
"WorldSkills и его рывок, которое движение совершило с 2013 года до Будапешта и Казани, сделало не просто узнаваемым само движение в России, не просто флагманским с точки зрения рабочих профессий, но еще и предопределило совершенно новый тренд в развитии рынка труда, новую социально-экономическую инициативу, которая поддержана президентом страны, – это профессионалитет", – отметила Голикова.
Ранее Сергей Собянин поздравил сборную столицы с победой на IX конкурсе молодых профессионалов WorldSkills Russia. Он подчеркнул, что сборная столицы второй год подряд становится абсолютным чемпионом конкурса молодых профессионалов.
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