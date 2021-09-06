Московский НПЗ принял этап международного конкурса WorldSkills

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Московский НПЗ выступил площадкой проведения отраслевого конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" WorldSkills, сообщает пресс-служба завода.

Состязания определяют лучших специалистов в нефтепереработке, логистике, энергетике и промышленной автоматизации. Соревнования собрали более 300 участников от предприятий "Газпром нефти", NIS, "СИБУРа", "Роснефти", "Славнефти".

Часть этапов провели по стандартам международного движения повышения качества подготовки по рабочим специальностям WorldSkills.

Конкурс проходил на базе высокотехнологичного образовательного центра МНПЗ. Практические упражнения выполняли на площадке инновационного учебного полигона, тренировочные комплексы которого имитируют реальное технологическое оборудование. При выполнении упражнений применялись технологии виртуальной реальности и 3D-визуализации. Задания отражали последние тренды цифровой трансформации производства.

Как рассказал генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер, на МНПЗ создали современное технологичное пространство с возможностью обучения специалистов отрасли, экспертов и студентов профильных вузов.

"Собственный тренировочный полигон выполняет все условия для развития и повышения уровня подготовки персонала. Предприятие в полной мере обеспечило требования конкурса "Лучший по профессии". Уровень проведения состязаний и качество подготовки конкурсантов – лучшее тому подтверждение", – подчеркнул он.

Ранее Сергей Собянин поздравил сборную столицы с победой на IX конкурсе молодых профессионалов WorldSkills Russia. Он подчеркнул, что сборная столицы второй год подряд становится абсолютным чемпионом конкурса молодых профессионалов.