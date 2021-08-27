Собянин принял решение о поддержке начинающих кинорежиссеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин предложил оказывать финансовую поддержку молодым режиссерам, снимающим фильмы о Москве. Об этом он заявил в ходе встречи с кинематографистами.

"Мы на одной из последних встреч с режиссерами кино договорились и создали механизм поддержки кино. Он заключается в том, что мы выдаем гранты тем фильмам, в которых рассказывается о Москве, снимают исторические места, о будущем Москвы. Мы заинтересованы в том, чтобы о городе рассказывали и в кино. Таким же образом можно поддержать и молодых режиссеров. Мы такой грант можем учредить для поддержки", – сказал Собянин.

По словам мэра, транслировать такие фильмы можно в кинотеатрах "Москино". Собянин выразил надежду на то, что кинопарк для съемок в ТиНАО начнет использоваться уже в текущем году.

"Еще одно направление, о котором договаривались, – создать специальную большую площадку для съемок кино, для того чтобы оставлять там декорации, разворачивать большие сцены. Мы такую площадку нашли в Троицком округе. Рядом хранение инвентаря, в том числе и для съемок. <…> Я надеюсь, что в этом году первые договоры по задействованию этой большой площадки будут подписаны, положим начало созданию нового Голливуда", – подчеркнул градоначальник.

Сергей Собянин поздравил кинематографистов с Днем российского кино, отметив, что московское и российское кино – это уже не просто эксклюзивная ниша, а важная отрасль экономики, которая развивается.

В материалах пресс-службы мэрии и правительства города уточняется, что рассчитывать на поощрительные гранты смогут молодые режиссеры, в дипломных работах которых популяризируются общественные пространства, архитектура, а также историческая и культурная самобытность столицы.

Критерии отбора, размер грантов и механизм взаимодействия с начинающими режиссерами определят после консультаций с кинематографическим сообществом.

На базе одного из кинотеатров городской сети "Москино" организуют регулярные показы дипломных работ начинающих режиссеров, благодаря которым они смогут получить живые отклики зрителей.

Ранее Сергей Собянин предложил распространить меры поддержки при трудоустройстве на москвичей до 35 лет. Теперь жители Москвы от 30 до 35 лет, испытывающие трудности в трудоустройстве, смогут воспользоваться такой мерой поддержки, как временное трудоустройство выпускников высших и средних учреждений профессионального образования. Также им могут предложить поучаствовать в специальных программах молодежной практики.