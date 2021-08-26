Экономист поддержал распространение мер поддержки в трудоустройстве на москвичей до 35 лет

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Экономист оценил решение о распространении мер поддержки при трудоустройстве на москвичей до 35 лет. В беседе с RT директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что постановление Сергея Собянина стоит расценивать как позитивный маневр.

"Сам факт, что в Москве распространяются меры поддержки на более возрастную группу, то есть не до 30, а до 35 лет, вот именно это нужно расценивать как позитивный маневр. Сейчас в принципе во всем мире и в России продолжительность жизни увеличивается. Значит, и увеличиваются вот эти стратификационные группы – кого относить к молодежи", – пояснил Остапкович.

Меры поддержки, направленные на повышение возможностей в сфере трудоустройства, существенно помогут москвичам до 35 лет, убежден экономист.

"Конечно, это вызовет и приток квалификаций, и приток знаний у этих людей. У нас человек формируется в профессии примерно до 40 лет. Поэтому вот эта планка поднимается до 35 лет. Желательно, конечно, это распространить на всю Россию", – резюмировал эксперт.

Постановление, распространяющее меры поддержки молодежи на москвичей до 35 лет, мэр столицы Сергей Собянин подписал 26 августа. Теперь жители Москвы от 30 до 35 лет, испытывающие трудности в трудоустройстве, смогут воспользоваться такой мерой поддержки, как временное трудоустройство выпускников высших и средних учреждений профессионального образования. Также им могут предложить поучаствовать в специальных программах молодежной практики.