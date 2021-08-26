Собянин распространил меры поддержки в трудоустройстве на москвичей до 35 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Меры поддержки молодежи теперь распространяются на москвичей в возрасте от 30 до 35 лет. Соответствующее решение принял Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Ранее по достижении гражданами возраста 30 лет действие указанных мер прекращалось.

Так, москвичи от 30 до 35 лет, испытывающие трудности в трудоустройстве, могут воспользоваться такой мерой поддержки, как временное трудоустройство выпускников высших и средних учреждений профессионального образования. Кроме того, им могут предложить поучаствовать в специальных программах молодежной практики.

За прошлый год московская служба занятости помогла трудоустроить более 50 тысяч молодых людей в возрасте до 30 лет.

"Распространение действующих мер поддержки на жителей города в возрасте до 35 позволит оказать содействие в трудоустройстве большему числу граждан, испытывающих трудности в поиске работе", – сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы работают над законопроектом, который предусматривает предоставление налоговых льгот для работодателей, нанимающих студентов вузов.