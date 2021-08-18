В Госдуме готовят законопроект, мотивирующий работодателей нанимать студентов

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Депутаты Госдумы работают над законопроектом, который предусматривает предоставление налоговых льгот для работодателей, нанимающих студентов вузов, рассказал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев. Об этом сообщает URA.RU.
Он пояснил, что инициатива призвана мотивировать работодателей к трудоустройству студентов последних курсов за счет снижения налога. По словам Зайцева, в настоящее время работодатели несут значительные финансовые и трудовые издержки из-за найма студентов.
"Здесь преференции должны быть именно работодателю. Если бы мы дали возможность работодателям не платить дополнительно за сотрудников, то, скорее всего, энтузиазма было бы гораздо больше. Тем более, что такая форма действует в ряде других государств", – заявил парламентарий.
Ранее председатель комитета Госдумы Ярослав Нилов предложил вернуть систему трудоустройства по распределению для студентов педагогических и медицинских вузов. По его мнению, это правило должно коснуться только тех, кто обучается на бюджете по льготной программе.
Как отметил Нилов, такая система поможет молодым специалистам не только решить социально-бытовые вопросы, но и справиться с проблемой дефицита кадров на местах.
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