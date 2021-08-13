Более 11 тысяч человек прошли обучение в службе занятости за полгода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Более 11 тысяч человек прошли обучение в Московской службе занятости населения за полгода, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Программа по бесплатному профессиональному обучению подходит для безработных москвичей, женщин с детьми дошкольного возраста и людей старше 50 лет. Они могут получить направление на повышение квалификации или переобучение в центре "Моя работа", выбрав одну из 150 программ в учебном центре "Профессионал" или в ведущих вузах и колледжах Москвы.

Как рассказал глава департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак, с начала 2021 года профессиональное обучение прошло почти на 50% больше людей, чем в 2020-м.

"Уже более 11 тысяч человек получили новую профессию и повысили квалификацию. Из них свыше шести тысяч – люди старше 50 лет и мамы с детьми дошкольного возраста", – пояснил он.

Чтобы пройти обучение, надо подать заявку на сайте, кликнув на главной странице по баннеру "Не теряй времени" и выбрать подходящую программу. Подробности по телефону +7 (495) 705-75-75.

Ранее сообщалось, что специализированный центр занятости "Моя карьера" и ГУУ подписали соглашение о сотрудничестве и реализации совместных программ, которые направлены на трудоустройство студентов.

Планируется, что это поможет в поиске работы молодым людям. Данный вуз стал 20-м, с которым сотрудничает центр занятости. Благодаря программе окажут помощь студентам-выпускникам во время поисков первой работы.

