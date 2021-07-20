Фото: depositphotos/alicerodnova.gmail.com

В центре "Моя карьера" расскажут, как сделать свой профиль в соцсетях продающим.

Отмечается, что соцсети сегодня являются визитной карточкой любого специалиста. Работодатели часто обращают внимание на персональные страницы соискателей, а для самозанятых и предпринимателей грамотно оформленный профиль – залог хороших продаж.

В июле москвичи смогут больше узнать о технических особенностях создания профиля в социальных сетях, а также научиться снимать красивые видеоролики.

"Мы следим за трендами на рынке труда и понимаем, что грамотное позиционирование себя и своих услуг – это важная составляющая успеха любого специалиста. Особенно это касается навыков в сфере цифровых технологий, которые регулярно необходимо обновлять. Поэтому мы хотим, чтобы у москвичей была возможность учиться чему-то новому, полноценно использовать все современные инструменты для развития себя и своего дела", – рассказала директор центра "Моя карьера" Ирина Швец.

Для москвичей проведут мастер-класс "Создание визуального контента для социальных сетей". На нем все желающие узнают, как сделать свою страницу привлекательной для клиента с помощью приложения Canva. Специалисты расскажут, как найти собственный стиль, работать с цветовой палитрой, самостоятельно создавать дизайн ленты и работать с шаблонами. Занятие пройдет 21 июля в онлайн-формате.

Сейчас видеоконтент активно используется для общения с аудиторией и, как результат, достижения бизнес-целей. На онлайн-лектории "Видеоконтент для социальных сетей" эксперт расскажет, как научиться легко и быстро делать качественные видео для блогов. Будут рассмотрены все этапы создания видеоролика: как найти идею, написать сценарий, научиться снимать и монтировать. Особое внимание будет уделено особенностям продвижения ролика в социальных сетях. Занятие пройдет 28 июля.

В центре занятости "Моя карьера" все услуги оказываются бесплатно. Получить онлайн-консультацию карьерного эксперта можно по предварительной записи на сайте www.mos.ru. Тренинги и групповые консультации проводятся в дистанционном формате. Очные мероприятия доступны только по предварительной записи в строго указанную дату и время при наличии паспорта и прививочного сертификата.

Ранее сообщалось, что на инвестиционном портале столицы запустили сервис адресной помощи московскому бизнесу. Он поможет предпринимателям ориентироваться не только в федеральных, но и в региональных видах поддержки, в том числе в связи с распространением коронавируса. На данный момент предпринимателям доступно более 100 мер господдержки.

