Самозанятым расскажут о востребованных профессиях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице впервые проведут бесплатные образовательные мероприятия "Я – самозанятый", организованные ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ) совместно с центром занятости "Моя работа". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"На сегодняшний день количество москвичей, применяющих налог на профессиональный доход, превысило 600 тысяч. В рамках обучающей программы участники разберут наиболее популярные и востребованные профессии для самозанятых. Мероприятия в офлайн- и онлайн-формате запланированы до конца года", – приводятся в материале слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексея Фурсина.

Цикл мероприятий откроется 19 мая очной встречей. Участникам расскажут о наиболее востребованных дистанционных профессиях, рассмотрят тренды на удаленной работе. Также слушатели узнают, какими должны быть первые шаги для открытия своего дела. Все желающие могут записаться на встречу на сайте центра занятости "Моя работа".

26 мая состоится вторая встреча. В режиме онлайн участникам расскажут о профессии PR-специалиста в статусе самозанятого. Регистрация на встречу открыта на сайте МБМ. На встрече будут обсуждаться методы продвижения, актуальные в текущем году, наиболее эффективные инструменты и тренды в PR.

Также слушатели цикла смогут получить консультацию у специалистов МБМ и центра "Моя работа" и задать им свои вопросы. До конца года планируется провести 16 бесплатных мероприятий.

Ранее сообщалось, что количество самозанятых в столице к 1 апреля достигло 565,2 тысячи человек. По словам заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, популярность такого налогового режима растет: ежемесячно больше 25 тысяч москвичей становятся самозанятыми.

В начале года Сергей Собянин открыл в Донском районе Москвы флагманский центр "Моя работа". В нем оказывают помощь самозанятым, предпринимателям и тем, кто только собирается начать свое дело.

По словам Собянина, система самозанятости в РФ дает новые возможности для людей, однако не все про них знают. Он пояснил, что флагманский центр вместе с партнерами, профессионально занимающимися трудоустройством, помогает в открытии бизнеса.