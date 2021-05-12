Форум для самозанятых "Сам себе предприниматель" перенесли на 24 мая

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Форум для самозанятых "Сам себе предприниматель" пройдет 24 мая, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Ранее мероприятие было запланировано на 19 мая.
"Пока у предпринимателей, применяющих налог на профессиональный доход, существует много вопросов о том, как получить такой статус, привлекать инвестиции и повышать профессиональный уровень. Данные темы будут подробно разобраны на форуме", – пояснил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Перед участниками форума выступят представители Федеральной налоговой службы, центра занятости населения, кредитных организаций и крупных агрегаторов услуг. Также своими историями поделятся успешные самозанятые.
С помощью специальной формы уже сейчас можно задать вопросы. После внимательного изучения специалисты ответят на них во время форума.
Форум "Сам себе предприниматель" пройдет на площадке "Цифрового делового пространства". Зарегистрироваться можно онлайн.
Ранее сообщалось, что количество самозанятых в столице к 1 апреля достигло 565,2 тысячи человек. По словам заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, популярность такого налогового режима растет: ежемесячно больше 25 тысяч москвичей становятся самозанятыми.
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