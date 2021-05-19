Депутат МГД Титов: в Москве сегодня предпринимателям доступны более сотни мер господдержки

Фото: Москва 24
Предприниматели могут получить адресную помощь через онлайн-навигатор поддержки бизнеса. Об этом рассказал депутат городского парламента Андрей Титов.
По его словам, сервис запустили на инвестиционном портале столицы. Он поможет предпринимателям ориентироваться не только в федеральных, но и в региональных видах поддержки.
"Таким образом, бизнес сможет получить адресную помощь. Сегодня предпринимателям доступны более 100 мер господдержки и сориентироваться в них не так просто, особенно человеку, который с утра до вечера загружен множеством задач. Если мы говорим о малом бизнесе, то бывает и некому делегировать: ты сам и руководитель, и подчиненный", – цитирует Титова Агентство "Москва".
Он также добавил, что у сервиса широкая система фильтров. Так, меры поддержки варьируются с учетом вида экономической деятельности и профиля компании, особенностей предпринимательского статуса.
Титов отметил, что навигатор позволит выяснить, какая именно помощь положена в связи с распространением коронавируса.
"В навигаторе можно сориентироваться, как подать заявку онлайн или получить четкую инструкцию, как это сделать офлайн", – заключил депутат.
Ранее Андрей Титов заявил, что столичная ИТ-отрасль разрабатывает проекты, которые влияют на все сферы городской жизни. Тестированием цифровых инновационных технологий в спортивной сфере займется Агентство инноваций Москвы.
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