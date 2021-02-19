Депутат МГД Титов: акселератор проектов МЭШ – своевременный ответ на запросы школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Акселератор проектов по разработке приложений, веб-квестов и программных продуктов, запускаемый на базе "Московской электронной школы" (МЭШ), даст школьникам и студентам возможности для развития в области информационных технологий и поспособствует строительству их карьеры, заявил депутат Мосгордумы Андрей Титов.

По его словам, в настоящее время одним из главных трендов в детском образовании является ориентация на как можно более раннее привлечение детей к задачам по программированию.

"Детское техническое творчество, моделирование роботов и дронов требуют базовых знаний программных продуктов, цифровой среды, и востребованность этих направлений говорит о том, что интерес к ИТ, прикладным цифровым технологиям растет из года в год. При этом кружки, где дети могут получить необходимые знания, все молодеют, сейчас мы говорим об обучении уже с дошкольного возраста. К старшим классам школы дети уже имеют наработанные навыки и готовы делиться с другими. Акселератор проектов на базе МЭШ – это своевременный ответ на запросы школьников", – приводит слова депутата Агентство "Москва".

Он отметил, что сегодня в процессе разработки продуктов на базе МЭШ могут поучаствовать учащиеся седьмых классов и старше. Они могут принять участие в создании обучающих приложений, программных продуктов и учебных веб-квестов. Рабочий процесс в акселераторе проектов организован на конкурсной основе, учащиеся могут объединяться в команды до пяти человек. Победители конкурса получают статус экспертов, который дает им право продолжить свое участие в проектировании и дальнейшем развитии сервисов МЭШ.

"Соревновательный подход, командная работа помогут ребятам подготовиться к будущим карьерным вызовам, лучше определить свою карьерную траекторию, свои планы и желания. А кроме того, этот проект даст детям еще одну важную вещь: понимание, что они – часть ИТ-сообщества, новое поколение которого формируется здесь и сейчас. Это важное чувство принадлежности к чему-то большему очень важно для развивающейся личности. Очень хорошо, что московская система образования дает детям такие возможности", – подчеркнул Титов.

В январе 2021 года стало известно, что за минувший год педагоги получили более 1,6 тысячи грантов за вклад в развитие МЭШ. Больше всего выплат за пополнение контента платформы перечислили учителям английского языка начальной школы, а также преподавателям русского и литературы.