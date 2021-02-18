Москва будет развивать возможности МЭШ с учетом опыта дистанционного обучения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте нового проекта на базе "Московской электронной школы". Об этом он написал на персональной странице в социальной сети.

По словам градоначальника, инициатива получила название "Цифровой репетитор".

"Бывает, что ребенку надо подтянуть знания по ключевым предметам, но не у всех есть возможность платить за дополнительные занятия. Новый сервис поможет решить эту задачу", – объяснил Собянин.

Мэр также представил принцип работы сервиса. Для школьников будут доступны такие предметы, как русский и английский языки, алгебра, геометрия, физика и химия. Выбрать можно два из них. Занятия будут проводить онлайн, в группах по 3–5 человек.

Проект "Цифровой репетитор" рассчитан на учеников 6–8 классов из семей в трудной жизненной ситуации.

В пилотном проекте примут участие 80 столичных школ. Репетиторами выступят порядка 500 педагогов и студентов педагогических высших учебных заведений. Некоторые из них в период пандемии коронавируса были задействованы в программе "Учитель на замену".

В январе 2021 года стало известно, что за минувший год педагоги получили более 1,6 тысячи грантов за вклад в развитие МЭШ. Больше всего выплат за пополнение контента платформы перечислили учителям английского языка начальной школы, а также преподавателям русского и литературы.

