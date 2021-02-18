Москва будет развивать возможности МЭШ с учетом опыта дистанционного обучения

18:43
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте нового проекта на базе "Московской электронной школы". Об этом он написал на персональной странице в социальной сети.
По словам градоначальника, инициатива получила название "Цифровой репетитор".
"Бывает, что ребенку надо подтянуть знания по ключевым предметам, но не у всех есть возможность платить за дополнительные занятия. Новый сервис поможет решить эту задачу", – объяснил Собянин.
Мэр также представил принцип работы сервиса. Для школьников будут доступны такие предметы, как русский и английский языки, алгебра, геометрия, физика и химия. Выбрать можно два из них. Занятия будут проводить онлайн, в группах по 3–5 человек.
Проект "Цифровой репетитор" рассчитан на учеников 6–8 классов из семей в трудной жизненной ситуации.
В пилотном проекте примут участие 80 столичных школ. Репетиторами выступят порядка 500 педагогов и студентов педагогических высших учебных заведений. Некоторые из них в период пандемии коронавируса были задействованы в программе "Учитель на замену".
В январе 2021 года стало известно, что за минувший год педагоги получили более 1,6 тысячи грантов за вклад в развитие МЭШ. Больше всего выплат за пополнение контента платформы перечислили учителям английского языка начальной школы, а также преподавателям русского и литературы.
Собянин рассказал об экспериментальном проекте "Цифровой репетитор" на базе МЭШ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: