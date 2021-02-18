Эксперты назвали лучшие пособия библиотеки МЭШ

09:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Специалисты Института содержания, методов и технологий образования МГПУ составили подборку электронных учебных пособий библиотеки МЭШ по математике, информатике, географии, литературе и английскому языку.
Так, в сервисе опубликовано пособие "Подготовка к ОГЭ. Математика", благодаря которому школьники могут подготовиться к государственной итоговой аттестации. А с помощью пособия "Виртуальная CAD-робототехника" учащиеся 10–11-х классов узнают, чем обусловлена стабильность динамического моделирования.
Помимо этого, все пользователи сервиса могут послушать стихотворения Федора Тютчева, а также познакомиться с его лирическим героем в произведении "Есть в осени первоначальной...", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Учащимся также доступно пособие "Великие путешественники и мореплаватели", в котором собраны сведения о странствиях людей от древних времен до XX века. А для тех, кто хочет изучить английский язык, преподавателями разработано пособие "Тренажер к демонстрационным версиям раздела "Говорение".
Ранее сообщалось, что в прошлом году гранты за вклад в развитие проекта "Московская электронная школа" (МЭШ) получили 877 педагогов из 323 школ. Всего было выдано более 1,6 тысячи грантов, больше всего – учителям английского языка, начальной школы, русского и литературы.
В библиотеке МЭШ содержится более 50 тысяч сценариев уроков, более девяти тысяч видеоуроков, свыше 1 700 электронных учебных пособий, а также 348 учебников.
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