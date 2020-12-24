Названы самые популярные видеоуроки в МЭШ во время дистанционного обучения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За время дистанционного обучения и каникул школьники более миллиона раз посмотрели видеоуроки из библиотеки "Московской электронной школы" (МЭШ), говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Самыми востребованными уроками среди учащихся оказались по математике и математическим наукам. Их посмотрели свыше 173 тысяч раз. Активно также смотрели видеоуроки по литературе (более 135 тысяч) и биологии (почти 124 тысячи).

Среди тематических видеозанятий чаще всего смотрели уроки физкультуре "Комплекс ГТО в школах Москвы", по английскому языку Present Simple и по математике "Задачи на уменьшение числа в несколько раз". С их помощью школьники могут самостоятельно изучить новую тему или повторить пройденный материал.

Ранее сообщалось, что деятели искусства и спорта подготовят видеоуроки по популярным темам школьной программы для библиотеки МЭШ. Они расскажут учащимся городских школ о нормах русского языка, законах механики, теории вероятности, истории России и другом.

Проект "Московская электронная школа" действует с 2016 года. Сервисом пользуются более двух миллионов человек. Одномоментно подключаются к урокам более 600 тысяч учеников и учителей. Всего в библиотеке собрано более миллиона цифровых учебных материалов. Гранты от правительства Москвы получают авторы наиболее востребованных учебных пособий.

