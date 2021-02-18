Московские школьники и учащиеся колледжей смогут разработать свои IT-проекты для МЭШ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве начинается конкурс "Акселератор проектов МЭШ". Принимать заявки будут до 5 апреля, говорится на портале мэра и правительства столицы.

Учащиеся 7–11-х классов и студенты первого и второго курса колледжей смогут разработать приложения и программы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова заявила, что ученики смогут создать программные продукты для "Московской электронной школы".

"Цифровая среда помогает развивать московское образование и дает все больше новых возможностей для школьников. Основной цифровой базой является "Московская электронная школа", которая позволяет нам внедрять новые проекты", – уточнила Ракова.

По ее словам, ребята смогут почувствовать себя разработчиками приложений, веб-квестов.

"Итогом должно стать создание детско-юношеского сообщества IT-разработчиков", – подчеркнула Ракова.

Акселератор проводится в трех номинациях: "Образовательное приложение", "Прототип сервиса МЭШ" и "Анализ данных". Во время основного этапа участников ждет множество образовательных мероприятий.

Конкурс подразумевает только командный формат. Количество участников каждой команды не должно превысить пяти человек. Победители получат возможность стать экспертами во время проведения следующего акселератора.

Организаторами этого проекта стали Московский центр технологической модернизации образования, Московский центр "Патриот.Спорт" и другие. В состав жюри войдут представители департамента образования и науки, департамента информационных технологий, IT-компаний и учительского сообщества.

Проект под названием "Московская электронная школа" разработан и реализуется департаментом образования и науки совместно с ДИТ.

Ранее сообщалось, что более 1,6 тыс грантов за вклад в развитие МЭШ получили учителя в 2020 году. Награду получают преподаватели, к материалам которых обратились более 500 раз.