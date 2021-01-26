Депутат МГД: обучение в "Венчурной академии" повысит компетенции столичных инвесторов

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Обучение в "Венчурной академии" позволит столичным инвесторам повысить свои компетенции и найти новые перспективные направления для вложения финансов, заявил член комиссии Мосгордумы по промышленности и науке Андрей Титов.
По словам Титова, для восстановления экономики столичные власти применяют лучшие мировые практики, а комплекс мер поддержки предпринимателей, предпринятый в Москве, признан одним из лучших среди мегаполисов.
"Венчурная академия" – это новый для Москвы проект, но, по моему мнению, необходимость в нем назрела именно сейчас. Очень большое внимание уделяется теме инвестирования в широком смысле, растет класс инвесторов как таковых. Появление специальных курсов для венчурных проектов показывает, что рынок растет и растет запрос на компетенции в этой сфере, что, безусловно, положительная тенденция", – заявил Титов, сообщает Агентство "Москва".
Он сообщил, что в рамках первого набора в "Венчурную академию" смогут поступить до 20 слушателей. Для них предусмотрены бесплатные вебинары, мастер-классы и индивидуальное консультирование. Набор продлится до 19 февраля.
"Обучение организовано в онлайн-формате, на цифровой платформе Московского инновационного кластера. Отбор на курс будет проведен на конкурсной основе: будут учитываться и наличие опыта в сфере предпринимательства, руководства коллективом и инвестирования, готовность претендента объединять сделки с различными фондами, а также наличие стартового капитала", – отметил депутат.
Парламентарий подчеркнул, что инвесторам будет предоставлен огромный выбор проектов для инвестирования, поскольку в Московский инновационный кластер входит до 20 тысяч компаний различных профилей в перспективных и передовых отраслях по всей России. Титов полагает, что проект поспособствует возникновению качественно новых инвесторов, благодаря которым инновационный сектор сможет приобрести новые ресурсы для развития.
"Реальные кейсы – это основа современного бизнес-образования, и школа венчурного инвестора не исключение. В проекте будут участвовать те, кто четко понимает, что хочет вложить средства в отечественные стартапы в течение года после обучения", – подытожил он.
Ранее сообщалось, что Московский инновационный кластер начал работать с физическими лицами. Заммэра Наталья Сергунина рассказывала, что теперь любой гражданин России может представить свой инновационный проект на платформе кластера.
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