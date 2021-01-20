Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве откроют "Венчурную академию", говорится на портале мэра и правительства столицы.

"В образовательную программу "Венчурной академии" войдут лучшие практики инвестирования от экспертов из Кремниевой долины США и российских специалистов. Запуск нового проекта позволит не только повысить уровень компетенции инвесторов, но и увеличить приток частного капитала в перспективные проекты участников Московского инновационного кластера", – рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Проект создан для повышения финансовой грамотности и знакомства с правилами инвестирования в инновационные компании. Все бесплатные занятия будут проходить на цифровой платформе Московского инновационного кластера. Набор в группу будет проходить на конкурсной основе. Подать заявку на участие можно до 19 февраля включительно.

В первую группу планируют набрать до 20 слушателей. Экспертная комиссия будет обращать внимание в первую очередь на кандидатов с опытом работы в сфере предпринимательства и инвестирования. Также будут отбираться кандидаты, которые имеют возможности вложить не менее одного миллиона рублей в любой российский стартап-проект в течение 12 месяцев после завершения обучения.

Первая набранная группа приступит к занятиям 9 марта. Участников будут ждать более 20 мастер-классов, вебинаров и личных консультаций от управляющих партнеров и руководителей венчурных фондов, юристов и специалистов по инвестициям. Курс продлится до 27 мая.

Ранее сообщалось, что Московский инновационный кластер начал работать с физическими лицами. Заммэра Наталья Сергунина рассказывала, что теперь любой гражданин России может представить свой инновационный проект на платформе кластера.

