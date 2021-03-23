Депутат МГД Титов: отрасль информационных технологий сегодня является передовой в Москве

23 марта, 19:15
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Столичная ИТ-отрасль разрабатывает проекты, которые влияют на все сферы городской жизни. Тестированием цифровых инновационных технологий в спортивной сфере займется Агентство инноваций Москвы, рассказал член комиссии городского парламента по науке и промышленности Андрей Титов.
"Соглашение с 13 пилотными площадками, в числе которых как федерации спорта, так и спортшколы, спортивные общества, будет подписано в ближайшее время. Планируется опробовать решения, которые будут направлены на улучшение тренировочного процесса, укрепление здоровья, реабилитацию спортсменов. Это позволит создать базу для тестирования программных решений самого разного профиля", – поделился Титов.
Депутат назвал сферу информационных технологий передовой в столице. По его словам, на нее нацелены инвесторы и стартапы.
"Здоровье и спорт – одно из направлений, где есть большой простор для идей. Московская ИТ-отрасль разрабатывает качественные цифровые решения, и создание базы для апробации оборудования, технологий необходимо и отрасли, и городу", – отметил Титов.
Он добавил, что в тестировании будут задействованы беговой тренажер с игровой механикой в виртуальной реальности, VR-тренажер по фехтованию, а также датчики сотрясения мозга, установка для дыхательной терапии.
"Внедрение цифровых решений важно и для большого спорта, и для массового спорта, физкультуры. В Москве есть обширное поле для работы специалистов в информационных технологиях: у нас зарегистрировано 3,9 тысячи компаний в сфере спорта, из них более половины – разработчики и производители спортивных товаров, тренажеров и оборудования", – объяснил парламентарий.
По мнению Титова, данный сектор имеет большие перспективы в развитии, что потребует роста квалификации тренерского состава.
"Уже в ближайшее время нужны будут корректировки в программах подготовки специалистов. Знание программных продуктов, технологий станет обязательным. Направление открывает новые перспективы во многих сферах городской жизни", – заключил Титов.
Ранее Сергей Собянин заявил о востребованности столичных технопарков. По его словам, кризис не повлиял на заполненность технологических комплексов и не сказался на их работоспособности.
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