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Технологии

08:41 (обновлено 21.03.2021 09:33)

Собянин рассказал о востребованности технопарков Москвы

мэр Москвы город технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин заявил о востребованности столичных технопарков. Об этом мэр Москвы рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

"Мы создали таких [технопарков] более 40, они востребованы, площадей свободных нет", – объяснил градоначальник.

По словам Собянина, кризис не повлиял на заполненность технологических комплексов и не сказался на их работоспособности.

Ранее в марте мэр посетил технопарк "Модуль", где производят продукцию для авиации, космоса, медицины и других высокотехнологичных отраслей. Собянин отметил, что город активно поддерживает технопарки, сейчас в этой сфере задействованы порядка 67 тысяч человек.

Как заявил градоначальник в новом интервью, технопарк "Модуль" практически на 100% основан на российских технологиях. Собянин назвал этот технологический комплекс подспорьем для инновационных компаний.

Сергей Собянин: Московские технопарки обеспечивают работой свыше 67 тыс человек

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