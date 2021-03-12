Сергунина: в столичном детском технопарке создали ИТ-коворкинг для молодежи

08:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В детском технопарке "Байтик" открылся молодежный ИТ-коворкинг, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Проект реализован благодаря гранту мэра "Москва – добрый город". Площадка создана для выпускников технопарка по направлениям "Графический и веб-дизайн", "Программирование", "Инженерное дело".
Как рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина, обучение по этим программам прошли больше 400 школьников. При этом в молодежном коворкинге они смогут выполнить свои первые заказы.
"А эксперты в области инженерного моделирования, дизайна, маркетинга помогут ребятам в развитии профессиональных и предпринимательских качеств", – отметила Сергунина.
Коворкинг рассчитан на учеников 8–11-х классов. Он оборудован 3D-принтером, мини-типографией и компьютерами.
Молодые специалисты при поддержке наставников будут работать над коммерческими и некоммерческими заказами, например для волонтеров. В частности, это создание сайтов, приложений, прототипов деталей и сувениров, изготовление печатной продукции.
Ранее стало известно, что в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" 13 и 14 марта впервые пройдут соревнования по робототехнике First Lego League.
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