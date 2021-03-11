Сергунина: в Москве пройдут соревнования по робототехнике для школьников

07:53
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В инновационно-образовательном комплексе "Техноград" 13 и 14 марта впервые пройдут соревнования по робототехнике First Lego League, объединяющие Москву и Московскую область.
Как рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, на этот отборочный этап зарегистрировались 45 коллективов. Тема предстоящего турнира – спорт и здоровый образ жизни.
"Роботу каждой из команд нужно будет пройти по беговой дорожке, поднять штангу, забросить мяч в баскетбольное кольцо и выполнить другие непростые задания", – отметила она.
Среди участников – дети и подростки от 6 до 16 лет, представляющие школы, центры дополнительного образования, центры инновационного творчества и детские технопарки.
В их числе "Мосгормаш", "Москва" и "Наукоград" Московского финансово-юридического университета. Гостями турнира станут команды из Красноярска, Сочи, Таганрога и Вологды.
Команды, занявшие призовые места, представят столицу в финале всероссийского чемпионата, который пройдет в апреле 2021 года в Нижнем Новгороде.
Столичных школьников 4-11-х классов ранее пригласили поучаствовать во втором этапе олимпиады Центра педагогического мастерства по робототехнике. Соревнования будут проходить дистанционно. Работы можно отправлять до 3 апреля через сайт олимпиады.
Ранее в библиотеке "Московской электронной школы" появилась виртуальная лаборатория для занятий по робототехнике. Отмечалось, что благодаря новой лаборатории можно получить и улучшить навыки программирования, используемые в робототехнике.
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