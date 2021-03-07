Московских школьников приглашают принять участие в олимпиаде по робототехнике

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Столичных школьников из 4–11-х классов приглашают поучаствовать во втором этапе олимпиады Центра педагогического мастерства по робототехнике. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Соревнования будут проходить дистанционно. Работы можно отправлять до 3 апреля через сайт олимпиады.
Состязание пройдет в трех возрастных категориях: младшей, средней и старшей. Команда может состоять из одного или двух участников и тренера. Школьникам предстоит выполнить задания по программированию и конструированию.
Принять участие может любой желающий, так как задания уже опубликованы и нет ограничений на использование оборудования и материалов для изготовления робота.
Финал, на который будут приглашены команды, успешно выполнившие задания, состоится 17 апреля. Победители и призеры получат дипломы.
Ранее в библиотеке "Московской электронной школы" появилась виртуальная лаборатория для занятий по робототехнике.
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