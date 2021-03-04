В библиотеке МЭШ появилась виртуальная лаборатория для занятий робототехникой

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В библиотеке "Московской электронной школы" появилась виртуальная лаборатория для занятий по робототехнике, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Библиотека МЭШ – это не просто собрание учебных материалов, это настоящая образовательная среда для учащихся. Причем среда, отвечающая современным требованиям", – цитирует ее портал мэра и правительства Москвы.

Ракова рассказала, что виртуальные лаборатории позволяют проводить эксперименты по разным предметам, не выходя из дома. Благодаря новой лаборатории можно получить и улучшить навыки программирования, используемые в робототехнике.

Новая виртуальная лаборатория "Использование микроконтроллеров" по предмету "Технология" представляет собой инструмент для создания виртуальных электрических схем с использованием модели микроконтроллерной платы Arduino Uno и других схемотехнических компонентов.

Она позволяет школьникам, увлекающимся робототехникой, изучить принципы программирования микроконтроллера, основы схемотехники, научиться моделировать и конструировать электронные устройства, а также проводить эксперименты не только на уроках, но и дома.

Для легкой и удобной работы в виртуальной лаборатории создали систему подсказок. Она поможет детально узнать обо всех ее возможностях. Также разработчики подготовили видеоинструкцию для пользователей, которую можно посмотреть, авторизовавшись в МЭШ.

Ранее сообщалось, что в "Московской электронной школе" появилось около 1,2 тысячи новых онлайн-тренажеров. С помощью сервиса "Самодиагностика" школьники могут подготовиться к проверочным работам или выпускным экзаменам.

На данный момент сервисом воспользовались уже почти 2,5 миллиона раз. Наибольшей популярностью пользуются онлайн-тренажеры по математике, химии, русскому и английскому языкам. Всего пользователям доступно свыше 5,3 тысячи заданий для проверки своих знаний. Они имеют разные уровни сложности: стартовый, базовый, профильный и олимпиадный.