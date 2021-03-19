14:21
Фото: investmoscow.ru
Сергей Собянин назвал развитие технопарков главным направлением для технологической революции будущего. Об этом мэр заявил в ходе посещения технопарка "Модуль", на который он прибыл вместе с заместителем председателя правительства РФ Юрием Борисовым.
Градоначальник уточнил, что в технопарке "Модуль" производят продукцию для авиации, космоса, медицины и других высокотехнологичных отраслей.
По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, свои производства и исследовательские подразделения в технопарке "Модуль" разместили 18 высокотехнологичных компаний. На предприятии выпускают мощные цифровые процессоры для искусственного интеллекта и цифровой обработки сигналов, которые применяются практически во всех областях использования сложной электроники.
Также выпускаются навигационные процессоры, предназначенные для высокоточных навигационных приборов, применяемых в автономных транспортных средствах, роботизированных системах. Помимо этого, производятся цифровые программные приемники, бортовое оборудование для управления летательными и космическими аппаратами и микрокомпьютеры.
"Мы продолжаем в Москве поддерживать и развивать технопарки. Это одно из главных направлений для технологической революции будущего. Сегодня работают уже более 40 технопарков, в них 67 тысяч человек. Это в основном молодые люди: разработчики, инженеры, дизайнеры, которые создают новые виды продуктов", – сказал Собянин.
Он отметил, что для сотрудников технопарков предусмотрены различные льготы. В частности, для них снижен налог на имущество, прибыль, землю.
Мэр добавил, что государство активно способствует появлению технопарков.
"Несмотря на то что в этом технопарке множество частных компаний, здесь участвуют и государство своими инвестициями, вложениями, и министерство промышленности, и ФМБА. Это, конечно, большой симбиоз, позволяющий делать эффективные проекты мирового уровня. Это действительно будущее для разработки новых технологий, технологий для авиации, космонавтики, промышленности, медицины", – подчеркнул Собянин.
При этом руководитель ФМБА России Вероника Скворцова рассказала про взаимодействие с министерством промышленности и торговли для создания медицинских систем искусственного интеллекта.
"За 2020 год удалось прежде всего создать нейросеть для распознавания образов с медицинских приборов. Начали мы нашу работу с компьютерной томографии легких у больных с новой коронавирусной инфекцией", – пояснила она.
Ранее о создании новых технопарков рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. По ее словам, в 2020 году технопарки инвестировали в свое развитие 2,5 миллиарда рублей, создав 7,8 тысячи рабочих мест.
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