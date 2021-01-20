Депутат МГД Гусева: рост инвестиций в экономику Москвы обусловлен ее стабильностью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Стабильность экономики Москвы делает возможным дальнейший рост инвестиций несмотря на сложности, вызванные пандемией, заявила председатель комиссии по экономической и социальной политике Мосгордумы Людмила Гусева. Об сообщает Агентство "Москва".

Она отметила, что даже в непростых условиях пандемии, Москва остается перспективным городом с для разного рода инвестиций. В настоящее время на столицу приходится 17% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и примерно 50% прямых иностранных инвестиций. По мнению Гусевой, это стало возможным благодаря продуманной инвестиционной политике города.

"За последние годы мы реализовали большой комплекс мер поддержки инвестиционных проектов, в результате чего 105 компаний с общим объемом инвестиций за пять лет свыше 90 миллиардов рублей и численностью работников более 100 тысяч человек стали субъектами инвестиционной деятельности. Мы последовательно расширяли перечень мер налогового стимулирования для предприятий, занятых в приоритетных отраслях экономики: устанавливали налоговые льготы, вычеты, снижали действующие ставки. Эти и другие проактивные шаги позволили обеспечить прочные позиции Москвы как города благоприятного для инвестиций", – сказала Гусева.

Она отметила, что инвестиционная привлекательность города подразумевает диверсификацию его экономической системы, в которой власти достигли значительных успехов. Наиболее быстро развивающимися отраслями экономики Москвы в настоящий момент являются IT-сфера, экономика услуг, высокотехнологичная промышленность и креативные индустрии. Сейчас сырьевой сектор формирует всего лишь около 7% налоговых поступлений города. Кроме того, свою роль играет и поддержка инноваций, что подтверждает международный рейтинг Tech Cities of the Future, в котором Москва заняла 18-е место из 76.

"Развитие инноваций является одним из приоритетных направлений Москвы, поэтому город продолжает создавать необходимую инфраструктуру для стартапов и современных IT-проектов. И это показывает свою эффективность: в период эпидемии рынок товаров и услуг перешел в онлайн, и это помогло предпринимателям сохранить бизнес. Также хочу отметить, что для инновационных компаний в столице создана благоприятная экономическая среда: сниженные налоговые ставки, льготное кредитование, гранты, бизнес-консультирование и многие другие меры поддержки, которые позволяют предпринимателям успешно развивать свои проекты и привлекать частные инвестиции", – заявила депутат.

Гусева подчеркнула, что меры поддержки бизнеса и развитая инновационная инфраструктура Москвы дают возможность привлекать более трех рублей частных инвестиций на каждый рубль, вложенный городом в развитие экономики. Так, в столице предусмотрено несколько льготных статусов для технологических производителей, в соответствии с которыми функционируют 124 предприятия. Они имеют специальные статусы – технопарка, промкомплекса, инвестиционного приоритетного проекта или якорного резидента. В течение последних пяти лет инвестиции таких предприятий превысили 96 миллиардов рублей, благодаря чему удалось создать 111,1 тысячи новых рабочих мест.

Помимо этого, важным фактором роста инвестиционной привлекательности является и развитие городской инфраструктуры. Так, создание современной транспортной сети в Москве повлияло на трехкратный рост объема инвестиций в бюджете города, отметила Гусева.

"Для меня как для председателя профильной комиссии Московской городской думы вопросы устойчивого развития и инвестиционной политики были и остаются в приоритете, мы принимаем законы, направленные на создание комфортных условий для притока частного капитала в реальный сектор экономики, постоянно расширяя перечень налоговых льгот и преференций. Это обусловит здоровье и стабильный рост экономики Москвы", – подытожила парламентарий.

Ранее депутат Мосгордумы Андрей Титов заявил, что власти Москвы методично упрощают процедуры частно-государственного партнерства для увеличения числа новых проектов и стимулирования роста предпринимательской инициативы. Он отметил, что механизмы частно-государственного партнерства используются в самых разных сферах – от медицины до строительства дорог, поскольку такой формат привлекателен низкими рисками и понятными условиями пользования государственной инфраструктурой.