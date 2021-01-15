Оборот торговли и услуг Москвы в декабре превысил прошлогодний на 15 процентов

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Общий оборот торговли и услуг в столице в декабре 2020 года превысил прошлогодний показатель на 15% и составил 1,246 триллиона рублей, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Декабрь – традиционный период для оживления торговли: люди покупают подарки к Новому году. В этом году покупательская активность была даже выше, чем годом ранее. Так, оборот торговли Москвы увеличился на 11,3% по сравнению с декабрем 2019 года, сферы услуг, в том числе услуг населению, финансовых, страховых услуг, услуг связи, – на 18,2%. Максимальный прирост по сравнению с декабрем 2019 года зафиксирован в сфере торговли непродовольственными товарами, который составил 26,2%", – цитирует Ефимова сайт мэра и правительства Москвы.

Как отмечает глава столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов, Тенденция к росту оборота торговли продолжается и в январе. Так, объем среднесуточного оборота предприятий розничной торговли с 4 по 10 января на 10,5% превысил показатель аналогичной недели 2020 года. Во многом такой рост обусловлен ростом оборотов мелкооптовых предприятий, реализующих товары через интернет-магазины – в декабре они превысили показатели 2019 года на 57,1%.

"Рост оборотов обусловлен успешной адаптацией предприятий торговли к сложившейся эпидемиологической ситуации: снижение посещаемости торговых центров на 36,2% компенсируется ростом мелкооптовой торговли, в том числе онлайн-торговли, на 67,1%", – сказал Пуртов.

В мэрии напомнили, что в Москве за 2020 год было введено семь новых видов субсидий для поддержки предпринимателей в условиях пандемии. В 2021 году они будут не только сохранены, но и дополнены. Так, льготное кредитование малого и среднего бизнеса было продлено до 1 июля.

Ранее Сергей Собянин подписал закон о бюджете столицы на 2021–2023 годы. Соответствующий документ размещен на официальном портале мэра и правительства столицы. Объем доходов составит 2 642 739 829,2 тысячи рублей, расходов – 3 152 754 255,5 тысячи рублей.