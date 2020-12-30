Депутат МГД Гусева: в Москве заложена надежная база для роста городской экономики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева назвала исполнение бюджета столицы в 2019 году залогом укрепления экономического потенциала столицы уже в 2020 году.
По мнению парламентария, это позволило адекватно отреагировать на трудности в период пандемии коронавируса, передает Агентство "Москва".
"Уверена, что именно последовательное и надлежащее исполнение бюджета 2019 года и заложенных в нем мер поддержки укрепило экономический потенциал столицы, создало запас прочности, который позволил городу противостоять тем небывалым вызовам, с которыми мы столкнулись в текущем периоде", – заявила Гусева.
Депутат отметила, что на протяжении 2020 года сохранялась социальная направленность бюджета. Кроме того, отмечается высокая доля программных расходов, что указывает на надлежащий контроль за ходом исполнения и эффективностью бюджета.
Отдельно представитель Мосгордумы затронула вопрос доходности бюджета столицы. В 2019 году, по ее словам, план по доходам был перевыполнен на 5,1%, причем рост был основан на НДФЛ и налоге на прибыль.
"Этим заложена надежная, дифференцированная и устойчивая база для роста городской экономики сразу после окончания сложного периода пандемии. Удалось вывести из тени значительную часть мелкой торговли и услуг, традиционно существовавших в серой зоне, – это дает городу дополнительные резервы для социальных программ и потенциал для роста", – подчеркнула Гусева.
На заседании комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике также рассмотрели проект постановления Мосгордумы по смете работы на 2021 год. Ее расходная часть снизилась на 20%, до 1,8 миллиарда рублей.
Встреча депутатов состоялась накануне, 29 декабря. Согласно федеральному и городскому законодательству, в Мосгордуме обязаны оценивать, насколько точно был выполнен финансовый план каждого предыдущего года.
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о бюджете столицы на 2021–2023 годы в декабре. Соответствующий документ размещен на официальном портале мэра и правительства столицы. Объем доходов составит 2 642 739 829,2 тысячи рублей, расходов – 3 152 754 255,5 тысячи рублей.
"Интервью": Алексей Шапошников – о бюджете Москвы на 2021 год
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