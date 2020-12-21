14:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2021–2023 годы. Соответствующий документ размещен на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Утвердить основные характеристики бюджета города Москвы на 2021 год с объемом доходов в 2 642 739 829,2 тысячи рублей, расходом в 3 152 754 255,5 тысячи рублей, дефицитом в 510 014 426,3 тысячи рублей", – говорится в документе.
Согласно проекту, в 2022 году доход бюджета составит около 2,9 триллиона рублей, а в 2023-м – 3,1 триллиона рублей. На рост доходов окажет влияние увеличение поступлений по налогам на прибыль организаций, НДФЛ и специальных налоговых режимов МСП.
Расходы в 2022 году составят 3,2 триллиона рублей, а в 2023-м – 3,3 триллиона рублей. В 2022 и 2023 годах запланировано снижение дефицита бюджета: 340,6 миллиарда рублей – в 2022-м и 183,4 миллиарда рублей – в 2023-м.
10 декабря Мосгордума приняла закон о бюджете Москвы на 2021–2023 годы.
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