Депутат МГД: бюджет на 2021 год направлен на защиту интересов москвичей и развитие города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Принятый депутатами МГД бюджет города на следующий год и плановый период 2022–2023 годов направлен на защиту интересов москвичей и развитие столицы. Об заявил глава комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов, сообщает Агентство "Москва".

"Я вижу, что мы не зря потратили время на такое долгое и тщательное обсуждение проекта бюджета, – итоговый документ получился сбалансированным и отвечает самым высоким стандартам. В бюджете есть запас прочности, который выручит нас в случае внезапных сложностей, но при этом все социальные обязательства перед москвичами соблюдены", – рассказал парламентарий.

По словам Козлова, под поддержкой соцсферы понимают не только пенсии, пособия, льготы, постройку и ремонт школ, больниц, но и людей, столкнувшихся с недобросовестными застройщиками.

"В проекте бюджета предусмотрены взносы в Московский фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства", – добавил депутат.

Козлов также обратил внимание, что к достройке ряда проблемных объектов власти столицы смогли привлечь инвесторов. При этом некоторые здания строят за счет бюджетных средств. "Необходимо закончить строительство 36 домов, квартир в которых ожидают 7,6 тысячи дольщиков", – сказал он.

Депутат отметил, что благодаря инициативе фракции "Единая Россия" и депутатского объединения "Моя Москва" в бюджет предложили поправку, которой предусматривается выделение на строительство проблемных объектов допфинансирования 4,98 миллиарда рублей.

"Защита прав обманутых дольщиков – важное социальное обязательство, которое Москва взяла на себя и выполняет", – подчеркнул Козлов.

Депутат Московской городской думы добавил, что люди долго ждут ключи от своих квартир и откладывать сроки заселения является недопустимым.

В 2020 году свыше 2 600 человек из числа тех, кто пострадал от действий недобросовестных застройщиков, получили ключи от своих квартир, заключил Козлов.

10 декабря Мосгордума приняла закон о бюджете Москвы на 2021–2023 годы. В следующем году расходы бюджета будут на уровне 3,1 триллиона рублей, в 2022 году они увеличатся до 3,2 триллиона рублей, а в 2023-м – до 3,3 триллиона рублей.