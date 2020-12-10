МГД приняла бюджет столицы на 2021–2023 годы

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На внеочередном заседании Мосгордумой был утвержден столичный бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

В документе указано, что в 2021 году доход составит 2,6 триллиона рублей, в 2022 году – почти 2,9 триллиона рублей, в 2023 году – 3,1 триллион рублей. На рост дохода повлияет увеличение поступлений по налогам на прибыль организаций, НДФЛ и специальных налоговых режимов МСП.

Также указано, что в следующем году расходы бюджета будут на уровне 3,1 триллиона рублей, в 2022 году они увеличатся до 3,2 триллиона рублей, а в 2023 до 3,3 триллиона рублей. Дефицит бюджета на 2021 год составит 510 миллиардов рублей.

Ранее депутаты столичного парламента поддержали ряд внесенных поправок в бюджет Москвы на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. Также они рассматривают поправки, рекомендованные редактором к отклонению.

Как сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, ко второму чтению поступило 205 поправок, которые рассмотрели в департаменте финансов. По его словам, касаются они принципиально важных направлений в жизни города – здравоохранения, социальной поддержки, образования, культуры, строительства и инвестиций, городского хозяйства.