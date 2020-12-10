Депутат МГД Орлов отметил важность поправок единоросов в проект бюджета Москвы

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Поправки в бюджет Москвы на 2021 год, разработанные и внесенные депутатами "Единой России", отвечают приоритетам развития города и поддерживают его принятие, заявил зампредседателя Московской городской думы Степан Орлов. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Он отметил важность и проработанность документа, которая во многом обусловила сложность процесса его составления и принятия. По словам Орлова, изначальный проект бюджета отличался детальной расстановкой приоритетов жизни города, но важную роль в его доработке сыграли поправки, разработанные депутатами "Единой России".

"В течение нескольких месяцев подряд мы занимались уточнением потребностей различных отраслей столичного хозяйства, детальной расстановкой приоритетов. Было проведено несколько экспертных круглых столов, опрошены тысячи москвичей. Таким образом, в изначальном проекте бюджета, который был принят Мосгордумой в первом чтении, уже были отражены важнейшие предпочтения, потребности и чаяния жителей города. За те несколько недель, что прошли от первого до второго чтения, мы и наши коллеги из других фракций внесли ряд важных поправок, которые, я уверен, делают бюджет еще более сбалансированным с учетом реальных потребностей мегаполиса", – заявил Орлов.

Он уточнил, что фракция "Единая Россия" и депутатское объединение "Моя Москва" внесли на рассмотрение 11 поправок о выделении дополнительного финансирования на социально значимые программы. В их число входит соцподдержка граждан (безработных, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, людей, страдающих рядом тяжелых заболеваний), капитальный ремонт творческих школ, поликлиник, а также реставрация театров, поддержка инноваций, креативных индустрий и достройка жилых домов для обманутых дольщиков.

"С учетом внесенных нами поправок, фракция "Единая Россия" в Московской городской думе безусловно поддерживает проект бюджета города Москвы на 2021 и плановый период 2022–2023 годов", – подчеркнул депутат.

Ранее депутаты столичного парламента поддержали ряд внесенных поправок в бюджет Москвы на 2021 год и плановый период 2022–2023. Также они рассматривают поправки, рекомендованные редактором к отклонению.

Как сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, ко второму чтению поступило 205 поправок, которые рассмотрели в департаменте финансов. По его словам, касаются они принципиально важных направлений в жизни города – здравоохранения, социальной поддержки, образования, культуры, строительства и инвестиций, городского хозяйства.