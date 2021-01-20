Депутат МГД Титов: в Москве упрощаются процедуры государственно-частного партнерства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Власти Москвы методично упрощают процедуры частно-государственного партнерства для увеличения числа новых проектов и стимулирования роста предпринимательской инициативы, заявил депутат Мосгордумы Андрей Титов. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Раньше заявки принимали в бумажном виде в городском агентстве управления инвестициями. Сейчас предприниматели получают возможность подготовить заявку в электронном виде и передать ее на инвестпортал Москвы investmoscow.ru и, более того, получить обратную связь: если необходимо – доработать проект, получив предложения по оптимизации. Уверен, это положительно скажется на количестве новых проектов, а в итоге означает и рост предпринимательской инициативы, диверсификацию городской экономики и повышение ее устойчивости, новые рабочие места и увеличение налоговых поступлений", – рассказал Титов.

Кроме того, внедрение дистанционной формы обработки заявок поможет инвесторам, заявил депутат. Он отметил, что механизмы частно-государственного партнерства используются в самых разных сферах – от медицины до строительства дорог, поскольку такой формат привлекателен низкими рисками и понятными условиями пользования государственной инфраструктурой.

"Все условия использования государственной земли или другой инфраструктуры понятны заранее, а отдача от вложений легко просчитывается. Москва при этом получает объекты высокого социального значения", – подчеркнул парламентарий.

Чтобы подать концессионную инициативу, юридическому лицу потребуется зарегистрироваться на портале investmoscow.ru. Обращение рассматривается от 14 до 30 календарных дней.

Ранее сообщалось, что столичные власти за время пандемии выделили 88,5 миллиарда рублей на поддержку предприятий города. Всего поддержку мэрии Москвы получили более 51 тысячи организаций, среди которых спортивные, социальные и развлекательные учреждения.