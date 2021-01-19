Депутат МГД: Москва поддерживает тех, кто помогает найти работу инвалидам и пенсионерам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Трудоустройство инвалидов, пенсионеров и других уязвимых категорий граждан позволяет предприятию получить статус социального, благодаря которому оно может рассчитывать на дополнительную поддержку, заявил депутат Мосгордумы Андрей Титов. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Статус социального предприятия можно получить, если ваше предприятие трудоустроило работников из социально незащищенных категорий или реализует продукцию, произведенную или предназначенную для таких людей; кроме того, этот статус положен и тем предпринимателям, которые ведут общественно полезную деятельность или помощь в решении социальных проблем. Таким образом, город поддерживает тех, кто помогает найти работу инвалидам и пенсионерам, оказывает такие важные услуги, как уход за тяжелобольными, производит товары для людей с ограниченными возможностями здоровья", – рассказал депутат.

Он пояснил, что реализация целей по оказанию помощи таким категориям граждан является большой нагрузкой. В связи с этим предприятия, включенные в реестр социальных, получают специальную субсидию, которую можно использовать для компенсации коммунальных трат, расходов на оборудование и процентов по кредитам.

"Включение в реестр – это не только финансовая поддержка. Я считаю крайне важным не только помогать этим предпринимателям преференциями, льготами, но признать их особое место в городской жизни, их высочайшую социальную роль", – подчеркнул Титов.

Депутат отметил, что благодаря программе социального предпринимательства инвалиды получили все возможности для получения полной занятости. Кроме того, программа позволяет решить проблему безработицы среди старшего поколения в период до выхода на пенсию.

"Подобные меры дают предпринимателям дополнительный стимул привлекать работников с опытом, и таким образом мы постепенно справимся со стереотипами в отношении серебряного возраста. Социальное предпринимательство даст нашему обществу возможности, которых не было раньше, даст предпринимателям возможность обратить внимание на новые категории работников и получить помощь от города. В 2020 году в реестр вошли 190 компаний, и, надеюсь, в этом году их число еще вырастет", – подытожил Титов.

Ранее сообщалось, что столичные власти за время пандемии выделили 88,5 миллиарда рублей на поддержку предприятий города. Всего поддержку мэрии Москвы получили более 51 тысячи организаций, среди которых спортивные, социальные и развлекательные учреждения.