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Сергей Собянин предложил изменить наказание для преднамеренно нарушающих тишину автомобилистов. Соответствующий законопроект в ближайшее время внесут на рассмотрение в Мосгордуму, сообщил мэр в своем блоге.

Данная проблема вновь была поднята в ходе встречи главы города с жителями столицы.

Собянин подчеркнул, что действующие на сегодняшний день наказания не останавливают владельцев машин и мотоциклов, всю ночь разъезжающих под окнами жилых домов с громкой музыкой. По его мнению, необходимо увеличить размер штрафа за данное правонарушение.

"Необходимо, во-первых, установить минимальный штраф 5 тысяч рублей и привязать его к мощности машины, как это сделано с транспортным налогом", – заявил Собянин.

При этом мотоциклы и машины нарушителей нужно эвакуировать на штрафстоянку, добавил он.

"И там разбираться, почему на технике нет глушителя или он не работает, как требуется", – также подчеркнул Собянин.

Ранее стало известно, что полицейские по вечерам перекрывают въезд в столичный район Патриарших прудов, где сосредоточено большое количество баров, кафе и других заведений.

В МВД объяснили, что такие меры стали необходимы из-за многочисленных жалоб жителей на шум и автомобильные выхлопы из-за большого количества отдыхающих.

Местные жители говорят, что в районе стало значительно тише, однако полностью решить проблему не удалось, поскольку все равно машины проезжают из других заездов.

