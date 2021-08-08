Собянин поздравил работников Стройкомплекса Москвы с профессиональным праздником

10:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин поздравил работников строительного комплекса Москвы с профессиональным праздником. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"Москва строится, а значит, Москва живет. Спасибо вам, дорогие друзья, за высокий профессионализм и добросовестный труд. За большой вклад в создание комфортного города и повышение качества жизни москвичей", – написал мэр в поздравительной телеграмме.
Собянин сравнил Стройкомплекс с "локомотивом развития Москвы". Он напомнил, что в городе появились 150 станций метро, МЦК, МЦД, новые дороги и почти 100 миллионов квадратных метров недвижимости.
По словам мэра, в городе продолжается модернизация транспортной инфраструктуры и строительство новых жилых домов. Кроме того, жилые кварталы обустраиваются всей необходимой инфраструктурой.
День строителя ежегодно отмечается в каждое второе воскресенье августа согласно указу Президиума Верховного Совета СССР от 6 сентября 1955 года.
Ранее мэр Москвы рассказал, что по программе реновации в городе построят порядка 800 объектов соцкультбыта. Они будут размещены в обновленных кварталах и предоставят городу новые рабочие места.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: