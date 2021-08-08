Собянин поздравил работников Стройкомплекса Москвы с профессиональным праздником

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин поздравил работников строительного комплекса Москвы с профессиональным праздником. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Москва строится, а значит, Москва живет. Спасибо вам, дорогие друзья, за высокий профессионализм и добросовестный труд. За большой вклад в создание комфортного города и повышение качества жизни москвичей", – написал мэр в поздравительной телеграмме.

Собянин сравнил Стройкомплекс с "локомотивом развития Москвы". Он напомнил, что в городе появились 150 станций метро, МЦК, МЦД, новые дороги и почти 100 миллионов квадратных метров недвижимости.

По словам мэра, в городе продолжается модернизация транспортной инфраструктуры и строительство новых жилых домов. Кроме того, жилые кварталы обустраиваются всей необходимой инфраструктурой.

День строителя ежегодно отмечается в каждое второе воскресенье августа согласно указу Президиума Верховного Совета СССР от 6 сентября 1955 года.

Ранее мэр Москвы рассказал, что по программе реновации в городе построят порядка 800 объектов соцкультбыта. Они будут размещены в обновленных кварталах и предоставят городу новые рабочие места.