В Видном реконструируют фасад тоннеля под железной дорогой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тоннель, который соединяет центральную и Расторгуевскую части Видного под железной дорогой, реконструируют в 2021 году. Об этом рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Уточняется, что осенью сооружению исполнится 26 лет. Известно, что строительство проводилось по методу прокола под железной дорогой, что являлось настоящим прорывом в то время. Технология использовалась только при строительстве метро.

Капитальный ремонт внутри сооружения проводился в 2013 году, но не были отремонтированы фасады тоннеля.

Глава Ленинского округа Дмитрий Абаренов отметил, что этой транспортной артерией ежедневно пользуются тысячи автомобилистов и гостей округа.

Ранее сообщалось, что самый большой среди станций МЦД мост-конкорс для безопасного перехода через ж/д пути и спуска к платформам построят на обновленной станции Железнодорожная МЦД-4.