Собянин утвердил проект благоустройства у станций Минская и Матвеевская

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сергей Собянин утвердил проект комплексного развития территорий у железнодорожных станций Минская и Матвеевская Киевского направления МЖД. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Проект благоустройства предполагает строительство и реконструкцию двух пешеходных переходов: первый идет через пути от улицы Веерной до проспекта Генерала Дорохова, второй – от Веерной до строящегося ЖК Will Towers. Кроме того, подземный переход на станции Матвеевская продлят таким образом, чтобы обеспечить дополнительные выходы к одноименной улице и на обе стороны проспекта Генерала Дорохова.

Прилегающие к станциям улицы реконструируют, а рядом с Матвеевской появится многоуровневые паркинги. Вблизи обеих станций оборудуют пункты велопроката и велопарковки, а также остановки общественного транспорта, до которых дойти можно будет под навесами по принципу "сухие ноги".

Также в порядок приведут инженерные коммуникации, построят очистные сооружения, переделают сети дождевой канализации, а также создадут закрытую систему водостока.

Уточняется, что строительство Минской и реконструкцию Матвеевской, расположенных на участке между станциями Очаково и Поклонная, планируется завершить в 2021–2022 годах.

Ранее Собянин утвердил проект благоустройства территорий вокруг трех станций МЦД-2. Речь идет о станциях Серп и Молот, Москва-Товарная и Калитники.

На базе станции Серп и Молот создадут транспортно-пересадочный узел, который объединит Люблинско-Дмитровскую и Калининско-Солнцевскую линии метро, а также МЦД-2 и МЦД-4. На станции Москва-Товарная реконструируют существующий надземный переход, а на станции Калитники – подземный. Рядом со всеми тремя станциями появятся дополнительные велопарковки, места для стоянки такси, а также парковки.

