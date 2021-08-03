Собянин утвердил проект благоустройства у станций Минская и Матвеевская

19:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Сергей Собянин утвердил проект комплексного развития территорий у железнодорожных станций Минская и Матвеевская Киевского направления МЖД. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Проект благоустройства предполагает строительство и реконструкцию двух пешеходных переходов: первый идет через пути от улицы Веерной до проспекта Генерала Дорохова, второй – от Веерной до строящегося ЖК Will Towers. Кроме того, подземный переход на станции Матвеевская продлят таким образом, чтобы обеспечить дополнительные выходы к одноименной улице и на обе стороны проспекта Генерала Дорохова.
Прилегающие к станциям улицы реконструируют, а рядом с Матвеевской появится многоуровневые паркинги. Вблизи обеих станций оборудуют пункты велопроката и велопарковки, а также остановки общественного транспорта, до которых дойти можно будет под навесами по принципу "сухие ноги".
Также в порядок приведут инженерные коммуникации, построят очистные сооружения, переделают сети дождевой канализации, а также создадут закрытую систему водостока.
Уточняется, что строительство Минской и реконструкцию Матвеевской, расположенных на участке между станциями Очаково и Поклонная, планируется завершить в 2021–2022 годах.
Ранее Собянин утвердил проект благоустройства территорий вокруг трех станций МЦД-2. Речь идет о станциях Серп и Молот, Москва-Товарная и Калитники.
На базе станции Серп и Молот создадут транспортно-пересадочный узел, который объединит Люблинско-Дмитровскую и Калининско-Солнцевскую линии метро, а также МЦД-2 и МЦД-4. На станции Москва-Товарная реконструируют существующий надземный переход, а на станции Калитники – подземный. Рядом со всеми тремя станциями появятся дополнительные велопарковки, места для стоянки такси, а также парковки.
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