Территорию рядом с кинотеатром "Марс" благоустроят в этом году

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Сквер и пруд, находящиеся у кинотеатра "Марс", планируют благоустроить уже в этом году. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

На территории появятся детские горки, канаты, батуты и песочная фабрика. Специалисты установят в спортивном городке тренажеры и турники, сделают площадки для баскетбола и футбола, а также установят качели с подсветкой и инсталляцию Солнечной системы.

Вдоль пруда сделают дорожку для бега и несколько зон отдыха с лежаками и видовую над гладью воды. Также для посетителей сквера поставят скамейки с навесами, а для любителей рыбалки сделают специальный помост.

На территории планируют высадить 1,5 тысячи кустарников и 56 деревьев. Кроме того, жителей ждет благоустройство во дворах на проезде Черского.

Ранее стало известно, что специалисты завершают благоустройство традиционного китайского парка, который расположен около делового центра "Парк Хуамин". По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, в рамках этого проекта в столице воссоздали в миниатюре ландшафт парка Императорского дворца в Китае.